Qualidade do ar no Delta do Rio das Pérolas melhorou em 2016

A qualidade do ar no Delta do Rio das Pérolas melhorou no ano passado em comparação com 2015, de acordo com os resultados apresentados ontem pela Rede de Monitorização da Qualidade do Ar de Guangdong, Hong Kong e Macau.

A partir dos dados recolhidos pelas 23 estações de controlo instaladas na área, foi possível concluir que tanto os níveis de partículas inaláveis – também conhecidas como PM10 – como de dióxido de enxofre registaram quedas de seis e oito por cento, respectivamente. Por outro lado, em comparação com 2015, os níveis de dióxido de azoto cresceram seis por cento.

De acordo com um comunicado do Governo de Hong Kong, estes resultados mostram que “apesar de alguma flutuação, que a tendência a longo-prazo de para a queda dos valores de concentração dos poluentes se continua a manter”.

A tomada de posição das autoridades da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong é sustentada através da comparação com os níveis de poluição que se registavam no Delta do Rio das Pérolas em 2006: “Em comparação com 2006, os níveis de dióxido de azoto, dióxido de enxofre e das partículas inaláveis diminuíram 24 por cento, 74 por cento e 38 por cento, respectivamente”, pode ler-se igualmente no comunicado.

O único indicador que contraria a tendência diz respeito aos níveis de Ozono, que entre 2006 e 2016 cresceram quatro por cento. No entanto a tendência para a subida encontra-se controlada, visto que entre 2015 e 2016 houve uma quebra na dimensão da concentração de Ozono de 6 por cento.

Em relação à medição das partículas finas, conhecidas como PM2,5, e do monóxido de carbono no Delta do Rio das Pérolas, esta só começou em Setembro de 2014. Contudo, segundo as medições apresentadas as partículas finas registaram uma quebra na concentração de nove por cento. Os dados face ao monóxido de carbono são menos visíveis, com a redução a ser de um por cento.