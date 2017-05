PSP: Mal entendido deixou idoso meia hora à espera de ambulância

Uma falha de comunicação terá estado na origem do mal-entendido que levou um residente do território a denunciar, numa carta aberta publicada num jornal em língua chinesa, o que considerava ser um caso de negligência por parte de um efectivo da Polícia de Segurança Pública.

O signatário da carta terá pedido a um agente de PSP que se encontrava na fronteira das Portas do Cerco que chamasse uma ambulância para transportar o seu pai, residente na República Popular da China, para um dos hospitais do território. Só ao fim de meia hora de espera é que os familiares do paciente se aperceberam que a viatura hospitalar não tinha sido chamada.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública esclareceu ontem, num comunicado citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que o caso se terá ficado a dever a uma falha de comunicação entre o agente e os familiares do paciente, que terão informado o polícia que a ambulância já tinha sido chamada.

A Polícia de Segurança Pública sublinha, ainda assim, que os pedidos de envio de ambulâncias devem ser feitos directamente junto ou do Corpo de Bombeiros ou das unidades hospitalares.

O autor da carta que foi ontem publicada num dos jornais em língua chinesa do território acusa ainda a PSP de ter feito vista grossa à queixa que fez chegar, há mais de 50 dias, à corporação. O organismo assegura que a resposta foi enviada na semana passada e culpa um eventual extravio da parte dos Correios pelo facto da missiva ainda não ter chegado ao queixoso.