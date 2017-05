Moody’s mantém rating de Macau

A agência de notação financeira manteve o “rating” da economia do território em Aa3, mas alterou a perspectiva sobre o desempenho da economia do território de “negativa” para “estável”. A Moody’s justificou a decisão com o “desafogo” das reservas financeiras da RAEM.

A agência de notação financeira Moody’s manteve o ‘rating’ de Macau em Aa3 e alterou a perspectiva sobre a economia de “negativa” para “estável”, considerando que as ‘almofadas’ financeiras são suficientes para atenuar choques económicos.

Depois de em 2016 ter reduzido o ‘rating’ de Macau de Aa2 para Aa3, a Moody’s anunciou, num comunicado enviado na quarta-feira à noite, que manteve a avaliação da performance económica do território, sublinhado que as ‘almofadas’ financeiras da região, “que se mantiveram intactas perante uma desaceleração económica, dão ao governo meios suficientes para mitigar o impacto económico de potenciais futuros choques”.

As receitas dos casinos de Macau caíram pelo terceiro ano consecutivo em 2016, registando uma queda de 3,3 por cento que se seguiu à diminuição de 34,3 por cento em 2015 e de 2,6 por cento em 2014.

Arrastada pelo desempenho do sector do jogo, a economia de Macau contraiu-se em 2016 pelo terceiro ano consecutivo e o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 2,1 por cento em termos reais.

No entanto, após 26 meses consecutivos de quedas anuais homólogas, as receitas dos casinos voltaram a subir em Agosto do ano passado, tendência que se tem mantido.

Apesar desta contracção do Produto Interno Bruto, Macau “alargou o seu longo historial de excedentes orçamentais”, permitindo que o Governo se mantivesse sem dívida e com “largas reservas de cerca de 472 mil milhões de patacas em Março de 2017, o que equivale a seis anos de despesas públicas”, salientou o relatório da agência de notação.

A Moody’s afirmou esperar que Macau “continue a angariar excedentes orçamentais e a acumular reservas fiscais nos próximos anos, ainda que a um ritmo mais lento do que antes da mudança descendente no jogo”.

A agência acrescentou que o excedente deve aumentar para 28 por cento do PIB em 2018, o que vai “continuar a facilitar a acumulação de reserva”.

O relatório indicou também que os esforços para diversificar a economia de Macau “começam a dar frutos”: há um aumento da despesa ‘per capita’ em compras, restauração, entretenimento, alojamento e espaços para conferências, além de um maior número de espaços para actividades não relacionadas com jogo nos novos hóteis-casino.

A agência norte-americana disse acreditar que a construção da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, o novo terminal de barcos, inaugurado na semana passada, o desenvolvimento de linhas férreas de alta velocidade na República Popular da China e o aumento das viagens aéreas para Macau vão ajudar a trazer mais turistas para a cidade.

Outro ponto considerado positivo foi a maior aposta no mercado de massas, em detrimento do sector VIP, para grandes apostadores, algo que irá “aumentar a resiliência do sector do jogo”.

O relatório deixou também elogios à política fiscal e à supervisão bancária da Autoridade Monetária que “contribuíram para a estabilidade financeira”.

Ainda assim, a Moody’s alertou para “o desafio” de implementar políticas eficazes numa pequena economia “vulnerável a súbitos choques externos” e apontou a falta de “um enquadramento fiscal a médio prazo para ancorar políticas fiscais a longo prazo”.

A passagem da perspectiva económica de “negativa” para “estável” é justificada com “a avaliação de que os riscos de crédito foram equilibrados”: “Esperamos que a recuperação da economia de Macau continue nos próximos dois a três anos, apoiada pela contínua diversificação, focada em actividades não-jogo”, indicou.

No entanto, “Macau vai continuar exposto a vários potenciais choques, particularmente relacionados com o desenvolvimento das políticas económicas e financeiras da China”.