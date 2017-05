Mak Soi Kun quer Governo a estudar razões da poluição do ar em Macau

Em interpelação escrita dirigida ao Executivo, o deputado Mak Soi Kun pede ao Governo que procure compreender as razões da poluição do ar em Macau e que apresente uma solução para um problema, que – sustenta – está a bater novos recordes. Este é o conteúdo de uma missiva endereçada ao Governo na terça-feira sobre a baixa qualidade do ar em Macau. A sete de Maio o território esteve envolvido num véu de neblina que fez com que a qualidade do ar no território atingisse níveis considerados insalubres

“ O Governo já realizou um estudo para apurar as principais razões que levaram a este nível tão elevado de poluição desta vez?”, questiona o deputado, ligado à Associação de Conterrâneos de Kong Mun de Macau.

“Se a poluição do ar está a ser causada por muitos factores, a RAEM já estudou aqueles cuja responsabilidade pertence à região? Como é que vai responder a este problema?”, pergunta Mak Soi Kun.

No mesma interpelação, o deputado defende que o mecanismo criado pela Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos sobre as recomendações para a prática de exercício ao ar-livre é insuficiente: “Para proteger a saúde pública, o Governo criou um mecanismo com três níveis sobre a recomendação das condições para fazer exercício ao ar-livre, mas esta solução não funciona a longo-prazo”, aponta. “O Governo precisa de especificar as razões da poluição do ar e encontrar a cura certa, de forma a melhorar fundamentalmente a qualidade do ar”, frisou.

Apesar das queixas agora apresentadas, Mak Soi Kun destacou que em aproximadamente 90 por cento dos dias, a qualidade do ar de Macau apresentou valores considerados “bons” e normais”. Este valor, diz o deputado, significa que a situação se enquadra dentro da média.

Porém, Mak Soi Kun diz que é necessário compreender porque é que a situação mudou de forma tão repentina e a qualidade do ar caiu tão abruptamente, fazendo com que nesse dia a prática de desporto ao ar-livre deixasse de ser tida como aconselhável.