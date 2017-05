Legislativas: Plataforma ligada a Cloee Chao formaliza hoje candidatura

Ontem foi Lee Kin Yun e a Associação de Activismo para a Democracia. Hoje é a vez de Cloee Chao e da plataforma “Linha de Frente dos Trabalhadores dos Casinos”. Aos poucos, a corrida eleitoral para a Assembleia Legislativa começa a ganhar forma e definição.

Elisa Gao

A menos de quatro meses das eleições para a Assembleia Legislativa, a corrida ao hemiciclo começa a ganhar forma, com a definição de candidatos e de plataformas de candidatura. Depois de ontem a comissão de candidatura da Associação de Activismo para a Democracia, do activista Lee Kin Yun, ter formalizado a entrada na corrida eleitoral, hoje é a vez da comissão de candidatura de uma plataforma ligada a Cloee Chao – a Linha de Frente dos Trabalhadores de Casinos – submeter, no Centro de Informações de Assuntos Eleitorais, um documento que reúne 504 assinaturas. A dirigente da Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo vai estar esta tarde no Edifício de Administração Pública na qualidade de mandatária da comissão de candidatura. Em declarações prestadas por via telefónica ao PONTO FINAL, Cloee Chao explicou quais são os principais cavalos de batalha da candidatura da Linha de Frente dos Trabalhadores dos Casinos. Se a candidatura receber carta branca da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa, a plataforma vai procurar convencer o eleitorado com a intenção de lutar pela aprovação da Lei Sindical e por melhorias nos salários e nas regalias sociais dos trabalhadores dos casinos, bem como contra a importação de trabalhadores não residentes ou a possibilidade de se fumar nas salas de jogo.

Se o programa político da candidatura já é conhecido, a lista de candidatos propriamente dita ainda permanece no segredo dos deuses e nem sequer é certo que Cloee Chao seja a cabeça de lista: “Vamos decidir essas formalidades numa reunião que vamos organizar na próxima semana. Vamos decidir quem será incluído na candidatura e em que posição”, explica.

A dirigente associativa avança desde logo que a lista deverá ser constituída por pelo menos seis candidatos, tantos quantas as concessionárias de jogo que existem em Macau.

Durante a tarde de ontem, a comissão de candidatura da Associação de Activismo para a Democracia, liderada por Lee Kin Yun, fez chegar à Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa mais de 320 assinaturas de nomeação. Se o organismo liderado por Tong Hio Fong decidir que a comissão de propositura está de acordo com a lei, Lee Kin Yun e os restantes activistas da Associação de Activismo para a Democracia tencionam fazer da democratização do sistema político do território a principal proposta de campanha.

Em declarações aos jornalistas, o activista deixou desde logo claro que vai encabeçar a candidatura com que a plataforma que lidera se propõe garantir um lugar no hemiciclo. Ontem, Lee aproveitou a presença da imprensa no exterior do Edifício de Administração Pública para denunciar as alegadas pressões de que terão sido alvo funcionários de algumas empresas ligadas ao universo do jogo: “Algumas associações de maior dimensão, nomeadamente as que são favoráveis ao Governo e a certas empresas, pediram aos empregados que integrassem certas comissões de candidatura. Algumas pessoas assinaram o meu formulário de candidatura e depois vieram-me dizer que tinham de remover a assinatura porque lhes foi pedido pelas empresas para as quais trabalham”, afirmou o activista.

Lee Kin Yun instou a Comissão de Assuntos Eleitorais a manter-se atenta a este tipo de situações, agindo com rigor sempre que existirem indícios de irregularidades: “Para além de impedir que as concessionárias de jogo promovam actividades políticas dentro dos casinos, as operadoras de jogo – e para o efeito qualquer outra empresa – deviam de ser proibidas de utilizar os vínculos laborais que mantêm com os trabalhadores para os forçar a dar o seu apoio a certas candidaturas. Porque é que a CAEAL não coloca cobro a isto?”, interroga o activista.

Para que a candidatura liderada por Lee vingue tem primeiro de passar pelo crivo da Comissão Eleitoral e o próprio activista reconhece que as mais de 320 assinaturas recolhidas poderão não ser suficientes para impulsionar a candidatura. A lista encabeçada por Lee Kin Yun deverá ser constituída integralmente por membros da Associação de Activismo para a Democracia. A Iam Weng Hong corresponde o estatuto de número dois da candidatura e a Wu Shao Hong o de número três da lista.