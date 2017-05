Lam Hin San propõe novo modelo de avaliação de obras viárias

O director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Lam Hin San, garantiu esta quinta-feira que o organismo a que preside vai acatar as recomendações feitas esta semana pelo Comissariado de Auditoria no âmbito de um relatório em que a entidade liderada por Ho Veng On arrasa a parca eficácia do mecanismo de coordenação de obras nas redes viárias.

Na resposta ao documento, o director da DSAT propõe a criação de um sistema de categorização da importância das estradas do território. Dividido em quatro níveis, o mecanismo propõe-se definir quais são as artérias em que a realização de obras deve ser conduzida de forma mais célere e racional. Em declarações à imprensa à margem da reunião de ontem do Conselho Consultivo do Trânsito, Lam Hin San disse aos jornalistas que a DSAT deverá começar por fazer um levantamento e avaliar as ruas e estradas da península. O director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego estima que ao abrigo do novo mecanismo as artérias mais importantes possam corresponder a cerca de 7 por cento da malha rodoviária de Macau.

Nos quase cinco meses volvidos sobre o início do ano, foram concluídas cerca de 90 empreitadas nas estradas e ruas de Macau. Outras setenta obras estão neste momento a ser conduzidos, sob estrita supervisão da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego. Lam Hin San garantiu ainda que a DSAT só vai dar luz verde à condução de obras nas rodovias do território depois do impacto das empreitadas ter sido devidamente avaliado.