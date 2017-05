Jornalista Russo morto a tiro na Sibéria

Um jornalista russo foi morto numa pequena cidade da Sibéria, informou esta quinta-feira o comité da investigação local, estimando que a morte tenha sido motivada pela profissão da vítima.

O corpo de Dmitri Popkov, chefe de redação do jornal local Ton-M, foi encontrado na quarta-feira nas traseiras de uma casa em Minoussinsk, cidade situada a 440 quilómetros a sul de Krasnoïarsk, na Sibéria.

O jornalista de 42 anos apresentava “ferimentos de bala”, segundo um comunicado do comité de investigação local, citado pela agência de notícias RIA Novosti: “A investigação está a considerar várias versões dos motivos deste crime, incluindo a possibilidade de ter sido motivado pelas actividades profissionais da vítima”, refere o comunicado.

O Ministério do Interior anunciou em comunicado a abertura de uma investigação por “homicídio” e isolou a zona. Este é o segundo jornalista russo assassinado desde o início do ano. No fim de Abril, o jornalista Nikolai Androuchtchenko morreu em São Petersburgo após um ataque violento.

A Rússia ocupa o lugar 148.º no índice de liberdade de imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras (RSF), atrás do México, Zimbabwe ou da Argélia.