Fogo calcinou camião na Rua Direita do Hipódromo

Um camião foi destruído pelo fogo durante a madrugada de quinta-feira num parque de estacionamento situado junto ao edifício Victor Garden, na Rua Direita do Hipódromo. As chamas irromperam por volta da uma da manhã de ontem e destruíram por completo a viatura, causando danos na ordem das 70 mil patacas.

De acordo com a informação ontem veiculada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o fogo foi extinto por um agente da Polícia de Segurança Pública que se encontrava de folga. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a situação já se encontrava controlada.

Depois de uma investigação preliminar, a Polícia Judiciária aponta para a possibilidade de se tratar de um caso de fogo posto. Interrogado pela polícia de investigação do território, o proprietário da viatura destruída pelo fogo adiantou que uma das janelas do camião se encontrava há muito semi-aberta por se encontrar danificada. O dono do veículo garantiu que não mantém qualquer diferendo de ordem pessoal ou profissional com ninguém. A Polícia Judiciária não exclui a possibilidade do incêndio ter tido origem num acto fortuito de vandalismo.