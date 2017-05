FAOM nega acções de campanha em actividades financiadas pela Fundação Macau  

Um dirigente da Federação das Associações de Operários de Macau garantiu esta quinta-feira, em declarações à Ou Mun Tin Toi, que o organismo se vai abster de promover acções de campanha em iniciativas que contem com financiamento da Fundação Macau.

Durante uma intervenção telefónica no programa radiofónico Fórum Macau, Kong Ioi Fai, vice-presidente da FAOM, definiu as eleições legislativas de 17 de Setembro como um grande momento da vida política do território e sublinhou que, a exemplo do que tem sucedido nos últimos actos eleitorais, a Federação das Associações de Operários de Macau vai impulsionar uma participação activa no escrutínio por parte dos residentes de Macau. O dirigente deixa, no entanto, claro que o organismo não vai tirar proveito de iniciativas financiadas pela Fundação Macau para promover a candidatura a está tradicionalmente associada. A FAOM garante que nada fará para violar o Regulamento Eleitoral da Assembleia Legislativa.

Aos microfones da Rádio Macau, Kong Ioi Fai adiantou que ao longo dos últimos três anos a Federação das Associações de Operários de Macau candidatou-se a financiamento da Fundação Macau tendo em vista a organização de mais de um milhar de actividades nas quais terão participado no total cinco milhões de pessoas. Kong Ioi Fai garante que todo o dinheiro que a FAOM recebe é utilizado em prol da sociedade do território e “colocado ao serviço dos trabalhadores.”