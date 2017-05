Executivo quer ver pagamento electrónico generalizado

O Governo quer que a possibilidade de pagamentos electrónicos passe a estar disponível em toda a cidade, depois de uma experiência em cerca de 200 lojas ter resultado em aumentos de 40 por cento nas transacções.

Os dados foram fornecidos pelo secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, durante uma sessão de interpelações na Assembleia Legislativa, em que a deputada Angela Leong chamou a atenção para a reduzida disseminação de plataformas de pagamento através do telemóvel, como a Alipay ou a Wechat Pay, muito comuns na China, de onde vem a maior fatia dos cerca de 31 milhões turistas que anualmente Macau recebe.

“Esperamos a generalização do uso do pagamento electrónico”, afirmou o secretário, dizendo-se satisfeito com os resultados da “Avenida Azul”, um projecto que em Dezembro instalou terminais de pagamento electrónico em mais de 200 lojas no centro da cidade, entre o Leal Senado e as Ruínas de São Paulo.

“Houve um aumento de 40 por cento no número de transacções”, disse o director dos Serviços de Economia, Tai Kin Yip, indicando que 89,5 por cento dos lojistas apoia a continuação do projecto.

“Os meios electrónicos de pagamento podem aumentar a clientela. O pagamento electrónico ajudou muito estas lojas, vamos alargar o âmbito para mais lojas poderem ter pagamentos electrónicos. [Além disso] permite dominar que produtos é que os clientes gostam de comprar e o consumo que é feito em Macau”, afirmou o secretário.

No total, em Macau, até ao final do primeiro trimestre do ano, mais de 500 lojas tinham terminais de pagamento para estes serviços.