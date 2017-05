Dez por cento das empresas financiadas pelo Plano de Apoio a Jovens Empreendedores fecharam portas  

Cerca de uma centena de empresas que receberam financiamento ao abrigo do Plano de Apoio a Jovens Empreendedores encerraram, reconheceu esta quarta-feira Lau Wai Meng, subdirector da Direcção dos Serviços de Economia (DSE). De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, desde a criação da medida, em 2013, o organismo apoiou mais de mil candidaturas.

Após ter lançado uma investigação sobre a matéria, a Direcção dos Serviços de Economia concluiu que algumas das causas para o encerramento das empresas se prendiam com o facto de uma parte dos jovens empreendedores terem sobrestimado a procura ou pelo facto de estes terem um segundo emprego. Lau Wai Meng prometeu que, para além de reforçar o plano de atribuição de verbas, a direcção iria aumentar os esforços para ajudar as empresas a estabelecer fundações mais sólidas

Nos primeiros quatro meses deste ano a Direcção dos Serviços de Economia aprovou 80 pedidos de apoio financeiro no valor de 19 milhões e 600 mil patacas. Mais de 40 por cento do financiamento destinou-se a empreendimentos no âmbito do comércio a retalho. Os jovens empreendedores ao abrigo do plano podem receber uma verba de apoio que pode ir até às 300 mil patacas, valor que deve ser reembolsado no prazo máximo de oito anos.

Lau Wai Meng fez também um alerta às companhias que receberam apoios concedidos pelo Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas e que não cumpriram com o prazo da devolução da verba. Estas companhias estão impedidas de concorrer a uma segunda leva de subsídios, através da qual podiam obter até 600 mil patacas. O dirigente referiu que, em alguns dos casos, a Direcção dos Serviços de Economia tem que pressionar as empresas para que estas devolvam a quantia que receberam, pelo que não se elegíveis para um segundo subsídio. Das mais de 3 mil e 700 empresas que devolveram por completo a verba atribuída, cerca de mil e 700 podem candidatar-se novamente à obtenção de subsídio.