Durante a última noite, os níveis da qualidade do ar deterioraram-se e o cenário levou a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos a emitir um alerta. O organismo avisa que os níveis de qualidade do ar no território durante o dia de hoje serão tendencialmente insalubres e aconselham os residentes do território com problemas cardíacos ou respiratórios a evitar a prática de exercício físico ao ar livre.

