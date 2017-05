China criticou conduta dos EUA no Mar do Sul da China

Pequim instou esta quinta-feira Washington a “corrigir a má conduta” no Mar do Sul da China, depois de um contratorpedeiro norte-americano ter navegado na zona, na primeira ocorrência do género desde que Donald Trump assumiu o poder nos Estados Unidos.

O porta-voz do ministério de Defesa da República Popular da China, Ren Guoqiang, revelou que Pequim apresentou um protesto formal aos Estados Unidos da América e afirmou que a decisão norte-americana mina a “estabilidade” na região. Este tipo de “erros” levam a China a “ampliar a sua capacidade militar e a reforçar a sua Defesa”, diz.

O contratorpedeiro USS Dewey navegou na quarta-feira a menos de 20 quilómetros de uma das ilhas artificiais construídas por Pequim em águas disputadas com países vizinhos no Mar do Sul da China.

É a primeira operação do género efectuada pela marinha norte-americana desde que Trump assumiu o poder.

Washington insiste que tem o direito de navegar naquelas águas porque são território internacional, mas Pequim reclama a quase totalidade do Mar do Sul da China, apesar dos protestos dos países vizinhos.

O ministério da Defesa explicou que os navios militares chineses “advertiram” o USS Dewey para que abandonasse a zona, depois de uma incursão “não autorizada”.

Numa outra conferência de imprensa, o porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros Geng Shuang disse que Pequim está “muito descontente”.

Geng considerou que os EUA prejudicam a boa tendência que se vive na região, num momento em que a tensão entre os países envolvidos tem “diminuído”.

A atitude norte-americana “não levará a nada de bom”, disse.