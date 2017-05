Cheung King Wai é primeiro “Realizador em Residência” da Cinemateca Paixão

Cheung King Wai é o primeiro realizador a visitar Macau no âmbito do programa “Cineasta em Residência” promovido pela Cinemateca Paixão. Na visita de três dias ao território, o cineasta vai marcar presença na exibições de duas das suas obras – “KJ: Música e vida” e “The Taste of Youth” – após as quais vai participar numa sessão de partilha de experiência com o público.

As sessões decorrem a 2 e 3 de Junho, sempre pelas 19h30 e 21h30 na Cinemateca Paixão. O workshop “Documentário – Pura Liberdade de Filmar” é de entrada livre e tem a duração de seis horas, divididas por três sessões. Os estudantes de cinema interessados em discutir o seu trabalho com Cheung King Wai devem enviar os seus esboços de guião, sinopses ou filmes em bruto para o correio electrónico da Cinemateca Paixão, podendo ser um dos cinco seleccionados pelo realizador para uma conversa “cara a cara”.

“KJ: Música e Vida” é um documentário de 2009 e venceu os galardões de “Melhor Documentário”, “Melhores Efeitos Sonoros” e “Melhor Montagem Cinematográfica” na 46ª edição dos Prémios Cavalo de Ouro.