BNU faz doação de 750 mil patacas à Universidade de Macau

O Banco Nacional Ultramarino fez ontem uma doação de 750 mil patacas à Universidade de Macau, numa cerimónia que foi presidida pelo reitor da instituição da maior instituição de ensino superior do território, Wei Zhao, e pelo presidente do banco, Pedro Cardoso.

A doação faz parte do acordo entre as duas partes, para a emissão do Cartão BNU Visa da Universidade de Macau. A partir do valor gasto em compras pelos utilizadores desse tipo de cartão é definida uma percentagem que o banco doa à Universidade de Macau.

Segundo o comunicado do BNU, desde 2013 que o banco fez doações à Universidade de Macau num valor superior a três milhões de patacas. A instituição bancária diz que o “cartão constitui um excelente exemplo de colaboração entre o sector financeiro e uma organização sem fins lucrativos, em prol do bem-estar da comunidade local”.