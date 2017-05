Barcos-dragão regressam às águas de Nam Vam no fim-de-semana

A edição de 2017 das Regatas Internacionais de Barcos-Dragão de Macau arranca amanhã no Centro Náutico da Praia Grande. O certame – um marco incontornável do calendário desportivo do território – volta este ano a atrair atletas lusófonos. Catarina Cortesão Terra, remadora da Badas Sports Association, partilha com o PONTO FINAL o caminho percorrido pela sua equipa até ao tiro de partida para a competição.

Velocidade e profundidade, para que o barco levante da água. Eis as duas componentes essenciais para um bom arranque de prova nas lides dos barcos dragão. Progressivamente o tambor vai ditando um ritmo mais acelerado e os remadores obedecem, tornando os movimentos mais curtos e incisivos até a embarcação alcançar a velocidade desejada, que é mantida com o regresso a um ritmo longo e profundo. Quando a meta se encontra a escassos metros, a distância entre as remadelas encurta e os impulsos tornam-se cada vez mais velozes até ao final da corrida. Será com esta técnica em mente que as 10 atletas da Badas Sports Association (Associação Desportiva Badas) vão percorrer os 200 metros aquáticos na “Regata de Barcos-Dragão para Pequenas Embarcações – Categoria Senhoras”. A competição internacional de três dias arranca este sábado com as provas para pequenas embarcações nas categorias para equipas locais universitárias e para entidades públicas e ainda para as categorias “Open” e “Senhoras”.

“Um peixe que estaria em linha recta a atravessar um aquário de um lado ao outro” é como Catarina Cortesão Terra, remadora da Badas Sports Association, descreve o percurso das embarcações no âmbito das regatas dos barcos-dragão. A trajectória rectilínea é assegurada pelo timoneiro e pelo alinhamento das atletas, indispensável para compensar a tendência natural do barco de se desviar mais para a esquerda ou para a direita, resultando por vezes num ziguezaguear que contribui para “uma péssima prova e um péssimo resultado”: “Como qualquer desporto existe uma mecanização física (…) que é a questão da técnica. O corpo tem de dominar esse alfabeto de gestos, só quando o movimento está completamente correcto em termos individuais é que se pode conciliar em termos de equipa”, explica Catarina Cortesão Terra.

“O consenso em termos de técnica, da profundidade do remo na água, do ritmo do tambor” é o resultado de semanas de preparação que antecedem o momento da concretização do esforço. Os treinos acontecem diariamente mas cabe a cada um dos 12 membros da tripulação ajustar o seu horário para praticar pelo menos duas vezes por semana. Contudo, Catarina Cortesão Terra assume que “é difícil ter a equipa sempre toda a treinar”.

No dia da competição, o Lago Nam Van assume a pele e o pomposo nome de Centro Náutico da Praia Grande e transforma-se numa “arena”, com as águas mormente tranquilas enxameadas de embarcações: “Nas provas há muito barulho dos outros barcos, também dos tambores e aquilo, em termos sonoros, é um fio condutor (…) que acaba por ser motivante porque é excitante” descreve Catarina Cortesão Terra.

No sábado, vão competir apenas as equipas locais com pequenas embarcações nas categorias “Open” e “Senhoras” e também nas regatas das equipas universitárias e das entidades públicas em pequenas embarcações. No dia seguinte entram em provas as grandes embarcações das duas categorias para as corridas de 500 metros e também os barcos que disputam a regata da função pública para competir nos 200 metros. Terça-feira é o dia reservado para as regatas internacionais propriamente ditas, para as quais os finalistas se apuram durante as provas do fim-de-semana.

“É PARTICIPAR NUM PATRIMÓNIO DE MACAU QUE NOS INTEGRA E AO MESMO TEMPO TAMBÉM NOS FASCINA”

Reza a lenda que Qu Yuan – poeta, estadista e conselheiro do imperador do reino de Chu – desiludido por não conseguir acabar com as práticas de corrupção no seio da corte, decidiu colocar fim à sua própria vida. Os aldeões, saudosos, acorreram ao rio onde jazia o corpo de Qu para o resgatar, enquanto batiam tambores e atiravam à água bolos de arroz glutinoso para impedir os peixes de se alimentarem dos restos mortais.

A história de “justiça, complacência, misericórdia e boa vontade”, assim entendida por Catarina Cortesão Terra, chegou até aos dias de hoje através das regatas dos barcos-dragão: “Tem tudo a ver com a lenda porque durante essas cerimónias manda-se arroz para a água e faz-se a prova veloz de chegada no cais”, explica a atleta. O cerimonial continua com a bênção das embarcações e as preces à deusa A-Má e ao Buda a quem, com três paus de incenso, se pede para que a corrida corra da melhor forma: “É uma altura em que realmente nos juntamos aos locais e permite-nos estabelecer relações de amizade e companheirismo e acabamos por ganhar o respeito da própria comunidade de Macau ao participarmos nas provas”, diz Cortesão Terra. Os rituais e encontros são uma constante ao longo do período de treinos, durante os quais as disputas que possam existir entre as equipas são diluídas através da participação conjunta nas cerimónias. A inclusão, explica Catarina Cortesão Terra, estende-se a toda a comunidade: “Desde os meus porteiros do prédio até ao senhor do supermercado a ver-me passar com o remo há uma integração do tipo ‘este está a fazer algo que é nosso’ e é um sinal de integração e de respeito pelas práticas locais”, defende.

CVN