“As Raposas”, de La Fontaine, mostram-se ao público juvenil de Macau  

O projecto de leitura e discussão das “Fábulas de La Fontaine” promovido por alguns estabelecimentos de ensino do território vai culminar na próxima semana com a vinda a Macau da companhia de teatro “Cabeça no Ar e Pés na Terra”.

Na RAEM a convite do Instituto Português do Oriente, o grupo vai apresentar a peça “As Raposas” em várias escolas de Macau. Entre os estabelecimentos de ensino onde a peça será promovida estão a Escola Portuguesa de Macau, a Escola Luso-chinesa da Flora, a Escola Oficial Zheng Guanying e o Jardim de Infância D. José da Costa Nunes. Na quarta-feira, pelas 17h30, o Café Oriente, nas instalações do IPOR, acolhe uma sessão extraordinária, aberta a todas as crianças do território.

A iniciativa surgiu através de um convite formulado pelo Instituto Português do Oriente à companhia de teatro infanto-juvenil. Antes disso, em Novembro, o IPOR já tinha lançado o repto aos estabelecimentos de ensino para a realização de um programa de cooperação envolvendo a leitura e a dramatização das “Fábulas de La Fontaine”. Os desenhos dos alunos alusivos aos contos celebrizados pelo escritor francês foram enviados ao colectivo teatral que deles retirou inspiração para a composição dos figurinos e cenários da peça. O espectáculo, com encenação de Hugo Sousa, tem por base os textos “O Corvo e a Raposa”, “A Raposa e as Uvas”, “A Raposa e a Cegonha”, entre outros.

Com a participação activa das crianças, “As Raposas” transformou-se num projecto-espectáculo que junta em palco uma componente musical e de diálogo interactivo entre os actores. Vestidos de branco e com máscaras representativas dos animais evocados nas fábulas, os artistas sobem ao palco onde estão envoltos num cenário onde é distinto o traço artístico dos jovens artistas.

Antes da apresentação em Macau, o grupo “Cabeça no Ar e Pés na Terra” levou o espectáculo “As Raposas” até ao Fórum Cultural de Ermesinde e também à Escola Básica da Azenha, em Valongo, onde actuou para uma audiência de quatro mil cr