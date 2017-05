Anim’Arte NAM VAN: Natureza dá o mote a nova exposição  

A “observação de estrelas, apreciação de flores e a observação de peixes” são alguns dos rituais que deram o mote aos trabalhos que integram a “Exposição Individual de Escultura Cerâmica de Sou Leng Fong”. Com a mostra, o artista pretende delegar no público uma sensação de “esvaziamento, abrandamento e procura”. Com inauguração marcada para o próximo domingo, pelo meio-dia, na sala S2 da Galeria Junto ao Lago no Anim’Arte NAM VAN, a exposição agrupa um conjunto de onze obras concebidas pelo escultor ao longo dos últimos meses.

Natural de Macau, Sou Leng Fong é licenciado em Artes Visuais pela Escola Superior de Arte do Instituto Politécnico de Macau, com especialização em Escultura. Algumas das suas criações foram seleccionadas para integrar a “12ª Exposição Nacional de Obras de Belas-Artes” em Pequim e a “Conferência de Escultura do Mundo” na cidade chinesa de Changchun.

A exposição estará patente até 25 de Junho, podendo ser visitada diariamente das 11h até às 22h.