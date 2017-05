Vendas de relógios e de artigos de joalharia subiram 23,2 por cento até Março

As vendas de relógios e de artigos de joalharia disparam no primeiro trimestre do ano, com o volume de negócio do sector a atingir 3,8 mil milhões de patacas, o que representa uma subida de 23,2 por cento face ao período homólogo do ano passado. No primeiro trimestre de 2016 o volume de vendas associado ao sector tinha sido de 3,1 mil milhões de patacas.

De acordo com o inquérito ao volume de negócios no comércio a retalho, publicado ontem pela Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC), entre Janeiro e Março o volume de negócios do território foi de 16,59 mil milhões. A fasquia esconde um aumento de 12 por cento face ao mesmo trimestre de 2016, quando o volume de negócios se pautou pelos 14,8 mil milhões de patacas.

Além dos relógios e joalharia, o sector de produtos cosméticos e de higiene também registou um crescimento muito significativo, que atingiu os 21,8 por cento, com o volume de vendas a cifrar-se em 744 milhões de patacas.

O mercado da venda de artigos de couro registou igualmente uma situação mais favorável, com o volume de negócio a aumentar 18,6 por cento, para os 1,95 mil milhões de patacas.

Os números ontem divulgados permitem verificar que após uma quebra entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre do ano passado, o volume de negócios no comércio a retalho tem vindo a aumentar, de forma consecutiva, ao longo dos três últimos trimestres.

Apesar de se ter registado um crescimento em quase todos os domínios, na venda de automóveis e de artigos de comunicação a tendência foi outra. No primeiro caso houve uma quebra de 7,8 por cento – a mais acentuada – para os 437 milhões de patacas. Já a comercialização de artigos de comunicação diminuiu 6,1 por cento, tendo o valor registado sido de 407 milhões de patacas.

Em relação à confiança dos vendedores a retalho, 47,5 por cento acreditam que o volume de negócios vai estabilizar em termos anuais no actual trimestre, enquanto 46,9 por cento dizem que vai diminuir. Apenas 5,9 por cento acredita que a situação vai melhorar.