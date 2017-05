UMAC prepara índice de turismo e lazer de Macau

Hao Yufan, dirigente da Faculdade de Ciências Sociais, e director em exercício do Centro de Estudos de Macau, referiu, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que a Universidade de Macau (UMAC) está a preparar a criação do índice de turismo e lazer, que servirá como referência para o Governo tomar decisões relativamente ao futuro da indústria turística. Segundo a mesma estação, a Universidade de Macau e a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau lançaram ontem o livro com o “Relatório Anual sobre o Desenvolvimento do Turismo e Lazer em Macau (2016-2017)”.

Hao Yufan disse ainda que o relatório será divulgado anualmente com base na análise da forma, características, problemas e tendências da indústria do turismo e lazer do território, tendo tido já início a compilação do relatório do próximo ano. O director do Instituto de Investigação Social e Cultural da MUST, Lin Guangzhi, considerou que Macau tem uma base relativamente boa no desenvolvimento do lazer e do turismo, e que a perspectiva deverá também ela ser positiva. Acrescentou, contudo, que a RAEM tem de fazer um bom planeamento, incluindo uma estimativa científica e racional sobre a escala turística e a capacidade de carga urbana, e, depois, com o poder do Governo e da indústria, a escala turística global e a capacidade de carga de Macau pode alcançar um equilíbrio.