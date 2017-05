Túnel para a Universidade de Macau com circulação condicionada  

O túnel para a Universidade de Macau vai operar de forma condicionada a partir de hoje e até 4 de Julho devido à realização de obras de melhoramento, noticiou ontem a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Durante a realização dos trabalhos, a faixa de rodagem no sentido Macau-Ilha da Montanha vai ser cortada numa primeira fase, e depois o mesmo acontecerá com a faixa de rodagem no sentido contrário. Enquanto duram as obras, uma mesma faixa de rodagem será utilizada para o trânsito nos dois sentidos.