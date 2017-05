Serviços de Saúde detectam segundo caso de dengue

As autoridades do território detectaram ontem o segundo caso importado de febre de dengue, numa mulher de 47 anos, depois de regressar de uma viagem às Filipinas. De acordo com a Direcção dos Serviços de Saúde de Macau, a mulher manifestou sinais de febre depois de regressar de uma viagem às Filipinas, entre 4 e 16 de Maio, para visitar a família.

No dia 22, recorreu ao Posto de Urgência das Ilhas apresentando erupções cutâneas.

A mulher foi submetida a análises que acabaram por confirmar que sofria de febre de dengue, tornando-se o segundo caso importado do ano, depois de um primeiro detectado em Fevereiro.

Os Serviços de Saúde indicaram que o estado clínico da mulher é considerado estável. Nenhuma das pessoas com quem reside apresentou sintomas semelhantes aos da febre de dengue, acrescentaram.