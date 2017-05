Sereno espera que cinco mil participem nas actividades do mês de Portugal

Vítor Sereno apresentou ontem o programa das Comemorações do 10 de Junho e revelou esperar que pelo menos 5 mil pessoas participem nos 20 eventos realizados no âmbito da iniciativa “Junho: Mês de Portugal”. O orçamento das comemorações está estimado em cerca de um milhão de patacas.

João Santos Filipe

O Consulado de Portugal espera que pelo menos 5 mil pessoas participem nas Comemorações do 10 de Junho e nas 20 actividades que integram o programa da iniciativa “Junho: Mês de Portugal”. O programa das celebrações foi apresentado a meio da tarde de ontem pelo Cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Vítor Sereno. O diplomata revelou que o orçamento da iniciativa ronda um milhão de patacas.

“São mais de 20, os eventos os que vamos levar a cabo. As comemorações não são uma mera formalidade institucional cingida a uma data. Tenho o maior respeito pelas comemorações formais, mas o conceito ‘Junho: Mês de Portugal’ vai muito mais além”, afirmou Vítor Sereno. “Esperamos que no mais de 20 eventos, incluindo a recepção oficial, passem mais de 5 mil pessoas pelas celebrações”, acrescentou.

Como tem sido habitual, antevê-se que a recepção aberta à comunidade, na residência oficial, a 10 de Junho, seja um dos eventos mais concorridos. No ano passado participaram cerca de 1250 pessoas. Este ano o serão será animado pela ‘Tuna Macaense’ e ainda pela banda ‘80 & Tal’.

Sobre a ambição de tornar Junho no mês de Portugal em Macau, Vítor Sereno admitiu estar entusiasmado com o envolvimento da comunidade, no que diz ser o ano da afirmação da iniciativa: “Se o ano passado foi uma tentativa, espécie de experimentação, este ano é a afirmação do conceito ‘Junho: Mês de Portugal’, que veio para ficar. E espero que não tenha rigorosamente nada a ver com a minha presença, sem querendo pessoalizar. É um conceito que queremos que fique implementado para sempre, independentemente desta ou de outra pessoa”, explicou.

Exposições, teatro, cinema, música e… futebol

Na semana passada já tinha sido revelado que entre os artistas presentes estariam nomes como o do músico local João Caetano, o do jornalista Joaquim Furtado ou o do cartoonista Rodrigo de Matos. Mas ontem ficou-se a saber que a exposição proposta pelo Albergue para integrar o mês de Portugal – “Nocturno” – vai ter a assinatura do artista macaense Filipe das Dores.

Além disso, no dia 2 de Junho vai ter lugar no Teatro D. Pedro V uma experiência teatral, que resulta da junção em palco de um actor, André Gago, um músico, Carlos Barretto, um filósofo, António Caeiro, e um poeta, José Anjos. A peça não-convencional tem como nome ‘No precipício Era o Verbo’.

Em destaque vai estar também a exposição “O Mar”, de Ana Pessanha, que é inaugurada a 7 de Junho, na Galeria Principal da Casa Garden, assim como o lançamento do CD infantil ‘Castelos no Ar’, promovido pela Casa de Portugal. A iniciativa tem como objectivo colocar os mais novos em contacto com alguns dos grandes poetas portugueses.

À imagem do que aconteceu durante o Campeonato do Mundo de 2014 e durante o Campeonato da Europa, no ano passado, o Café Oriente, nas instalações do IPOR, volta a abrir as portas para transmitir os jogos da selecção portuguesa de futebol, que vai participar na Taça das Confederações.

Finalmente, a Cinemateca Paixão vai ter em exibição filmes portugueses, como as obras de João Botelho “O Cinema”, “Manoel de Oliveira e Eu” ou como da curta luso-francesa Cristéle Alves Meira com o nome “Campo de Víboras”. Todos os eventos tem entrada gratuita, mas em alguns casos é necessário levantar os ingressos, que estão disponíveis a partir de hoje na Casa de Portugal.