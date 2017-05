Polícia Judiciária deteve três residentes por tráfico de droga

A Polícia Judiciária anunciou ontem a detenção de dois homens e uma mulher, com idades entre os 18 e os 21 anos. Os detidos estão alegadamente envolvidos na prática de tráfico de estupefacientes, de acordo com a informação avançada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

As autoridades agiram depois de terem recebido uma denúncia que alertava para o facto de os suspeitos terem entrado com drogas em Macau. Os estupefacientes seriam depois transaccionados em bares e karaokes do território.

Após a investigação inicial, a Polícia Judiciária deteve um dos homens e a mulher, quando estes entravam em Macau, vindos da República Popular da China. Nos bolsos do homem, a Polícia Judiciária encontrou substâncias ilícitas. No interrogatório, um dos envolvidos admitiu que auxiliava uma organização criminosa a introduzir droga em Macau.

A investigação levou ainda à realização de buscas na casa do outro envolvido, que tinha na sua posse droga avaliada em 65 mil patacas.