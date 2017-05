“Plataforma Macau” assinala hoje 3º aniversário na Fundação Rui Cunha

A galeria da Fundação Rui Cunha acolhe hoje as actividades que assinalam o terceiro aniversário do semanário bilingue “Plataforma Macau”. O programa de festividades tem início às 18h com uma mesa-redonda dedicada ao tema “Plataforma – Criação de Redes”, e que tem como oradores o advogado Pedro Cortés, o presidente da Comissão Executiva do Banco Nacional Ultramarino, Pedro Cardoso e o secretário-geral adjunto do Secretariado Permanente do Fórum Macau, Ding Tian. O moderador é Afonso Camões, director do Jornal de Notícias. A palestra é seguida de um cocktail, às 20h.

