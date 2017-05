O Verão é dedicado às famílias no CCM

O Centro Cultural de Macau (CCM) está a ultimar o lançamento de mais uma edição do programa “InspirARTE no Verão”, uma série de actividades que abrange mais de 350 eventos e iniciativas que vão decorrer desde os finais de Junho até Agosto. O programa destina-se a todas as idades, com workshops, espectáculos e projecções direccionados em particular para as famílias.

Orientados por artistas e profissionais vindos de várias partes do globo, os workshops têm início a 1 de Julho. À margem das acções de formação estão agendadas uma variedade de actividades para participantes de todas as idades, mas também para os profissionais do sector das artes do território. Pautadas pela diversidade, as iniciativas procuram incentivar a criatividade e fazem-se acompanhar por “estímulos para todos os gostos, do cinema de animação e marionetas, à arte dos palhaços, maquilhagem, movimento físico e canto ‘a capella’”. No programa estão também incluídos workshops técnicos de artes performativas.

No capítulo dos espectáculos, referência para os que vão ser promovidos pelos grupos australianos “Drop Bear Theatre” e “Bunk Puppets”. Os primeiros trazem “Chuva”, um espectáculo que propõe uma incursão por uma “atmosfera calmante e hipnótica através de uma dupla de actores e uma violoncelista. Já a trupe “Bunk Puppets” leva ao palco o espectáculo “Galáxia Veloz”, onde um artista, a solo, dá uma vida nova a objectos banais, como caixas velhas, bolas de ténis ou palhinhas.

Da Lituânia chega “Puzzle”, uma peça de dança que se propõe despertar a capacidade de imaginação dos mais novos. O coreógrafo Arthur Pita, de Inglaterra, traz o clássico “A Menina dos Fósforos”, do dinamarquês Hans Christian Andersen, mas adaptado à dança.

Já o programa “Cinema InspirARTE em Festa” apresenta um cartaz composto por oito filmes internacionais “escolhidos para o público mais jovem”. Há espaço para cinema de animação, documentários e longas-metragens.

“Ecos da Nossa Infância” é uma actividade dirigida também para os mais pequenos – “uma mescla de dança, representação e esculturas sonoras” – que tem como fim mostrar às crianças de hoje as recordações de infância evocadas pelos seus pais.

Os bilhetes para os espectáculos que integram a edição de 2017 do “InspirARTE no Verão” estarão à venda a partir de hoje nas bilheteiras do Centro Cultural de Macau e nos balcões da Rede Bilheteira de Macau. O registo para os workshops tem hoje início e prolonga-se até ao dia 30. As inscrições para as iniciativas realizam-se de 2 a 22 de Junho