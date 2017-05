Número de médicos e de enfermeiros aumentou no ano passado

O número de médicos e de enfermeiros ao serviço dos hospitais e dos centros de saúde do território aumentou respectivamente 3,1 e 2,8 por cento durante o ano passado. No final de 2016, encontravam-se a trabalhar em Macau 1726 médicos e 2342 enfermeiros. Os números correspondem a uma proporção de 2,7 médicos por cada mil habitantes e 3,6 enfermeiros por cada mil habitantes.

Depois de ter conhecido aumentos consecutivos desde 2013, a taxa de utilização das camas de internamento diminuiu pela primeira vez no ano passado, ao fixar-se nos 72 por cento. A justificação encontra-se no aumento do número de camas disponibilizadas pelas valências de saúde da RAEM, mas também pelo decréscimo do número médio de dias de internamento dos doentes, explica a Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos.

Durante os doze meses do ano passado, o maior número de pacientes foi assistido na medicina interna (280 mil), à qual se seguiram as consultas nos serviços de medicina física e de reabilitação (216 mil) e a medicina tradicional chinesa (180 mil). No total foram realizadas um milhão e 633 mil consultas externas nos hospitais. Já os serviços de urgência socorreram 477 mil pessoas que acorreram em maior número aos serviços disponibilizados pelas valências situadas na península de Macau (369 mil). Na Taipa foram atendidas 109 mil pessoas.

No final de 2016 estavam registados 719 estabelecimentos de cuidados de saúde primários, mais 11 do que no ano anterior. Nestes espaços foram conduzidas 3 milhões e 975 mil consultas. Destas, os profissionais de clínica geral foram responsáveis pelo atendimento de 1 milhão e 186 mil pacientes, a medicina tradicional chinesa atendeu 1 milhão e 129 mil e as consultas de serviços de rotina – que incluem a saúde infantil e para adultos – abrangeram 847 mil pacientes.

No ano passado doaram sangue mais de 10 mil pessoas, o que corresponde a um aumento homólogo de 5,8 por cento. Destas, mais de 3 mil fizeram-no pela primeira vez, correspondendo a um aumento de 9,8 por cento quando comparado com o valor registado em 2015.

No total, os hospitais e os estabelecimentos de cuidados de saúde primários administraram 308 mil vacinas, entre as quais se destacam 99 mil doses de vacinas contra a gripe.