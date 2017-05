MTCC: Filipe Clemente de Souza e Rui Valente correm pelo apuramento para a Guia

Com as alterações propostas aos regulamentos das provas de suporte do Grande Prémio de Macau são muitas as dúvidas, mas Filipe de Souza aponta à vitória em Zhuhai. Rui Valente, por sua vez, sonha com o pódio. As corridas do fim-de-semana dão corpo à primeira ronda do Campeonato de Carros de Turismo de Macau, que este ano volta a qualificar os pilotos para o Grande Prémio de Macau.

João Santos Filipe

Este fim-de-semana o Circuito Internacional de Zhuhai recebe a primeira ronda do Campeonato de Carros de Turismo de Macau (MTCC na sigla inglesa) e os macaenses Filipe Clemente de Souza (Chevrolet Cruze) e Rui Valente (Mini Cooper S) esperam rodar entre os primeiros.

A competição assume especial importância este ano porque as diferentes rondas do Campeonato vão apurar os pilotos das categorias ‘1,6 Turbo’ e ‘1950cc ou Superior’ a garantir um lugar na grelha de partida das provas de suporte que integram o cartaz do Grande Prémio de Macau.

Face às condições meteorológicas dos últimos dias, o fim-de-semana deve ficar caracterizado pela chuva, um facto que Souza e Valente até vêem como positivo: “O nosso objectivo é claro: ganhar. O ano passado tínhamos 240 cavalos. Com o novo regulamento temos cerca de 380 cavalos. Isto torna os carros mais interessantes de conduzir porque têm um desempenho muito melhor”, disse Filipe Clemente de Souza, ao PONTO FINAL. “Não acho que a chuva venha complicar as coisas. Para correr à chuva é preciso uma boa táctica, experiência e saber conduzir nessas condições, eu acho que me adapto bem. O principal é ter uma boa afinação no carro”, complementou.

Por sua vez, Rui Valente confessa que o objectivo da deslocação ao vizinho município continental passa por fazer um bom resultado que garanta o apuramento para o Grande Prémio de Macau já na primeira ronda do campeonato: “O objectivo é ficar entre os primeiros, como é natural, para que o apuramento fique já feito. Acredito que podemos fazer isso e talvez chegar ao pódio”, explicou ao PONTO FINAL. “Se chover vai ser mais fácil para mim porque os carros mais rápidos têm mais dificuldades em colocar a potência no chão e o andamento entre as viaturas fica mais equilibrado”, apontou.

Novos regulamentos baralham contas

Tanto Filipe Clemente de Souza como Rui Valente vão participar na categoria 1,6 Turbo, que este ano deixa de limitar a prestação dos carros através de restrictor ou peso mínimo. As alterações dificultam, no entanto, o exercício de prever o andamento da concorrência: “Neste momento é muito complicado apontar quem vai estar mais forte porque os regulamentos mudaram. Ainda não conseguimos ter uma ideia do comportamento dos carros”, afirmou o piloto do Mini.

No entanto, para Filipe Clemente de Souza os três Peugeots da formação Teamwork deverão andar, sem dificuldades, na frente da corrida. Mas o macaense mostra-se confiante: “Temos um carro quase da categoria TC1, a categoria principal do Mundial de Carros de Turismo. Para nos prepararmos melhor tivemos acesso às informações recolhidas pelos engenheiros da Chevrolet ao longo do Mundial”, contou.

Mesmo que os pilotos de Macau consigam pontuações que lhes permitam vir ao Grande Prémio de Macau, ainda não é certo que possam disputar a corrida. Isto porque dos 25 carros de cada categoria apurados, apenas 18 vão participar nas provas de suporte do Macau GP. Os outros são eliminados depois da qualificação.