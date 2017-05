Moody’s baixa “rating” da dívida chinesa e enfurece Pequim

O Governo Central não gostou que a agência de rating procedesse ao rebaixamento da nota de dívida da economia chinesa de Aa3 para A1. As autoridades do Continente acusam os analistas da Moody’s de recorrerem a um “sistema inapropriado” para analisar a performance a longo prazo da economia do Continente.

A República Popular da China criticou esta quarta-feira a decisão da Moody’s de baixar a nota da dívida do país e considerou que a agência de notação financeira utilizou um “sistema inapropriado” para analisar a situação na segunda maior economia do planeta

A Moody’s baixou a classificação da dívida chinesa a longo prazo de Aa3 para A1, devido às expectativas de que a saúde financeira do país venha a sentir nos próximos anos os efeitos do aumento da dívida.

Em comunicado, o Ministério das Finanças chinês assegurou que o endividamento do Governo Central vai crescer a um “ritmo adequado” e disse estar confiante de que a crescente dívida dos governos locais e empresas estatais não se acrescentará à dívida soberana.

Para as autoridades chinesas, a Moody’s exagerou, “em certo sentido, as dificuldades que a economia chinesa enfrenta” e “subestimou a capacidade do Governo chinês para aprofundar” as reformas económicas, perante o excesso de capacidade de produção no sector secundário.

Apesar de a agência esperar que o Produto Interno Bruto chinês continue a crescer, assegura que o crescimento abrandará nos próximos anos, justificando desse modo as reticências relativamente à estabilidade da segunda maior economia do mundo: “Pelo menos a curto prazo, com uma política monetária limitada pelo risco de provocar uma nova saída de capitais, o peso de apoiar o crescimento recairá sobretudo na política fiscal, com o aumento de gastos por parte das entidades governamentais ou relacionadas com o Governo”, nota o organismo.

A agência de notação indica, ainda assim, que a importância que Pequim atribui à manutenção de um forte crescimento económico vai traduzir-se em maiores estímulos, o que vai contribuir para um aumento da dívida.

A Moody’s mudou a perspectiva da dívida chinesa de “negativa” para “estável”, já que no nível “A1” os “riscos são equilibrados”, destacando os mecanismos do país para atacar a instabilidade financeira.

Pequim garantiu que a tendência da economia é “estável” e expressou confiança na manutenção do actual ritmo de crescimento económico, de 6,7 por cento.

As autoridades chinesas acrescentaram que o ‘ratio’ da dívida pública relativamente ao Produto Interno Bruto (PIB) se situou em 36,7 por cento, em 2016, valor “inferior ao limite definido pela União Europeia”.