“Incrível Trabalho”. Trump felicitou Duterte por campanha anti-droga

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, felicitou em abril o seu homólogo filipino, Rodrigo Duterte, pelo seu “incrível trabalho” na luta contra as drogas, que causou mais de 7.000 mortos desde Junho de 2016.

O diário The Washington Post revelou esta quarta-feira o conteúdo de uma conversa telefónica entre Trump e Duterte, que teve lugar a 29 de Abril.

Segundo a transcrição da conversa entre os dois líderes, elaborada a 2 de Maio, e à qual o diário teve acesso, Trump iniciou a chamada dizendo: “Só queria felicitá-lo porque tomei conhecimento do seu incrível trabalho com o problema das drogas. Muitos países têm esse problema, nós temos esse problema, mas você está a fazer um trabalho genial. Só queria telefonar-lhe para lhe dizer isso”.

De seguida, Duterte agradece as palavras de Trump e explica: “As drogas são o flagelo do meu país e tive de fazer algo para preservar a nação filipina”.

Na resposta, Trump afirma que entende “completamente” a posição de Duterte, apesar de um dos seus antecessores não “ter entendido isso”, em referência às críticas do ex-presidente Barack Obama à “guerra contra as drogas” iniciada nas Filipinas desde a tomada de posse de Duterte, em Junho de 2016, e que provocou milhares de mortos nesse país.

Organizações de direitos humanos afirmam que pelo menos 7.000 alegados toxicodependentes e narcotraficantes foram assassinados, com a participação ou anuência das forças de segurança, desde meados do ano passado, quando se começou a aplicar a estratégia da luta contra as drogas lançada por Duterte.