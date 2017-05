Hong Kong: Jovens de Macau visitaram Conselho Legislativo  

Cerca de duas dezenas de jovens do território realizaram recentemente uma visita a Hong Kong, promovida pela Associação da Nova Juventude Chinesa de Macau. A iniciativa tinha por objectivo promover junto das gerações mais jovens uma maior participação em actividades políticas. O Conselho Legislativo, a Aliança Democrática para a Melhoria e Progresso de Hong Kong e a Federação das Organizações das Mulheres de Kowloon foram alguns dos locais e instituições visitados pelo grupo.

Holden Chow Ho-ding, vice-presidente da Aliança Democrática para a Melhoria e Progresso de Hong Kong e deputado do Conselho Legislativo, explicou aos jovens do território que se associaram à iniciativa no que consiste o trabalho como deputado e o funcionamento do Legislative Council.

Xu Zhiwei, vice-presidente da Associação da Nova Juventude Chinesa de Macau, espera que a visita possa ajudar a despertar a consciência política dos jovens do território, bem como alertar para a importância de servir a comunidade.