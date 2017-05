Ella Lei associa desemprego na gestão de condomínios a importação de mão de obra importada  

Ella Lei defendeu ontem aos microfones da emissora em língua chinesa da Rádio Macau que o desemprego na indústria de gestão de propriedades constitui um problema a que não é estranha a importação de um número considerável de trabalhadores não-locais. A deputada contesta a ideia de que as elevadas taxas de desemprego no sector se fiquem a dever apenas ao salário mínimo.

Chui Ming Man Jackey, presidente da Associação de Administração de Propriedades de Macau, referiu que, após a implementação do salário mínimo, a maioria das empresas de gestão de imóveis necessita de adicionar os encargos de gestão por causa do aumento dos custos, e que alguns edifícios formaram um grupo de proprietários, considerando que é difícil legitimar o aumento de encargos, de modo que o risco operacional aumentou, tendo algumas empresas de gestão imobiliária optado por fechar as portas.