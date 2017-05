DSAL dá diferendo laboral como “resolvido”

Chan Un Tong, subdirector da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), adiantou esta quarta-feira que a questão que envolvia a assinatura de contratos de trabalho por parte de empregados que foram posteriormente informados que não necessitavam de trabalhar, “está resolvida”. As declarações foram feitas aos jornalistas à margem do fórum e entrega de prémios de “Segurança e Saúde Ocupacional para a Indústria de Restauração”(ver página 5).

Após ter recebido queixas por parte dos trabalhadores em questão, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais reuniu com a entidade empregadora (uma unidade hoteleira do território), membros do Governo e os queixosos. O hotel comprometeu-se a encontrar trabalho para os visados, pelo que Chan considera a questão “resolvida”.

Questionado sobre se o caso correspondia a um caso de “contratação falsa”, o vice-director da DSAL fez questão de sublinhar que a expressão nunca tinha sido utilizada nas negociações pelo que “não existe” uma situação da índole. O responsável alertou ainda para a possibilidade de redução da quota de trabalhadores não residentes da empresa se for descoberto algum tipo de logro.

Chan Un Tong anunciou ainda que para meados de Novembro está prevista uma consulta pública sobre a implementação em pleno do salário mínimo na RAEM.