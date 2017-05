“Dia do Compromisso”: Mais de três dezenas doaram sangue

Foram mais de 30, as pessoas que participaram numa actividade que teve por objectivo incentivar os jovens a doarem sangue. A iniciativa “Dia do Compromisso”, promovida pela Associação de Juniores de Pan Mac e que decorreu no Centro de Transfusões de Sangue, decorre ininterruptamente desde há 18 anos, entre os meses de Março e de Agosto.

De acordo com os dados do Centro de Transfusões de Sangue, são apenas 2,63 por cento os residentes que se mostram dispostos a doar sangue. O grupo de participantes que se associou à iniciativa manifestou o seu interesse pela história, progresso e forma de operar do Centro.

Nos próximos dias 29 e 30 de Junho, uma centena de jovens do território vai viajar até Guangzhou para participar num acampamento juvenil na capital da vizinha província continental de Cantão. Mais tarde, a 27 de Agosto, realiza-se uma nova edição do “Dia do Compromisso”, num evento que terá lugar no Pavilhão Polidesportivo do Instituto Politécnico de Macau. Os interessados em participar podem consultar a página do Facebook da iniciativa.