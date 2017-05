Com o humor cruel de “A Gaivota” desenha-se o fim do XXVIII Festival de Artes

É com “A Gaivota”, do dramaturgo russo Anton Tchekhov, que termina, este sábado e domingo, a 28.ª edição do Festival de Artes de Macau. O texto incontornável da dramaturgia russa chega ao território pelo mão do Teatro da Cidade de Reiquiavique, numa transposição de uma Rússia oitocentista para uma Islândia de um tempo presente onde se perpetuam os elementos de conflito, crueldade, desejo e hipocrisia que pontuam a narrativa original, numa reflexão que atravessou o tempo.

Texto de Sílvia Gonçalves

Fotografias de Grímur Bjarnason

Konni, o jovem dramaturgo que acredita rasgar territórios da escrita enquanto se bate pela afirmação, estende perante a família, de linhagem artística, uma produção que desenvolve com Nina e que apenas arranca da dura plateia escárnio e desdém. Nina, aspirante a actriz, afasta-se do mundo que a envolve para perseguir o sonho, e regressa, anos depois, transfigurada e atravessada de amargura, como quem emerge depois de uma descida aos infernos. “A Gaivota”, de Anton Tchekhov, situa-se numa Rússia que vive o último estertor do século XIX, num cruzamento de personagens onde se evidenciam traços de conflito, competição e hipocrisia. Texto incontornável na dramaturgia russa e europeia, foi infinitas vez reinterpretado, em versões mais e menos coladas à concepção original. O Teatro da Cidade de Reiquiavique traz a Macau uma versão que propõe uma transposição do texto dramatúrgico para uma Islândia do século XXI, numa adaptação em que não estão ausentes os elementos de tensão, conflito, manipulação e humor negro que pontuam a narrativa universal de Anton Tchekhov.

“Este tem-se vindo a tornar o meu método de trabalho. É muito difícil dizer de onde eu sou, continuo a dizer que sou de Nova Iorque, mas tenho vivido na Europa há 10 anos. Tenho tentado sempre olhar para a peça a partir da perspectiva local do país onde estou a trabalhar. O ‘Tio Vania’, na Suécia, é muito sueco, ‘A Gaivota’, na Islândia, é muito islandesa. É muito importante para mim fazer performances em que o público tenha uma relação muito directa com o contexto onde a peça está a acontecer”, explica Yana Ross, responsável pela versão de “A Gaivota” que no fim-de-semana sobe ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Macau.

A encenadora, nascida na Letónia, enquadra o que diz ser a questão central de uma peça onde se desenham os conflitos que atravessam o artista: “Esta peça fala dos diferentes tipos de artistas que podemos ser. E é uma luta de gerações a fazerem arte e a discordarem uns dos outros. É uma luta de visões artísticas, de teatro comercial e popular, de teatro que entretém e te traz fama e fortuna, e o teatro que te desafia e que por vezes é catalogado como experimental e vanguardista. E esta linha fina de quando e como decides ser artista e com que tipo de artista é que vai ser catalogado”.

Yana Ross, que habitualmente dirige produções em diferentes pontos da Europa, iniciou a colaboração com o Teatro da Cidade de Reiquiavique com esta versão de “A Gaivota”, estreada na capital islandesa em 2015. A encenadora, que diz ter-se mantido fiel à essência do texto original, escolheu colocar em palco, no final, duas actrizes que dão corpo à icónica personagem Nina: “Quando a Nina volta à cidade, os anos passaram, ela é uma pessoa diferente, perdeu um filho, passou por muitas tragédias pessoais. Acho sempre muito difícil ver na peça uma actriz muito jovem que interpreta a Nina no início a tentar interpretar este drama muito emocional e pessoal no último acto. Então houve este impulso de tomar esta decisão drástica, em que há esta jovem Nina, mas o monólogo da tragédia pessoal é feito por uma actriz lendária islandesa, que devem conhecer dos filmes de Tarkovsky [Guðrún Gísladóttir], ela é a Nina mais velha”.

“ABRIR O DIÁLOGO SOBRE O QUE A ARTE SIGNIFICA HOJE”

Mais de um século depois de ter sido escrito, para Yana Ross, o texto de Tchekhov continua a traduzir uma reflexão fundamental em torno da arte, que atravessou o tempo e se perpetua: “A chave para mim é abrir o diálogo sobre o que a arte significa para nós hoje. Não estou interessada em falar sobre o que a arte significava há 100 anos, isso mudou. Claro que alguns pontos de vaidade são muito semelhantes. O escritor famoso de hoje enfrenta exactamente a mesma luta e insegurança que o escritor de há 100 anos. Penso que isto pode parecer paradoxal mas estou à procura de autenticidade. O original está a pedir este tipo de adaptação”.

Na personagem de Konni, a que Tchekhov chamou Konstantin Treplev, reside o mesmo conflito entre o vanguardismo que pulsa no jovem criador e o entendimento tradicional da arte, plasmado na família e sociedade que o envolve: “Sim, ele é um jovem artista que está à procura da sua voz, está a experimentar, a trabalhar com vídeo, a escrever, a representar, é mais um ‘performing artist’, eu diria. Mas está também à procura do seu tipo de experimentação, com um dispositivo feito por si, de como medir a empatia do público. Isso é que eu acho que foi ridículo, esse momento de comédia. Para Tchekhov ‘A Gaivota’ era uma comédia. É tragicómico, claro, é trágico, mas há muito de humor muito cruel em todas as suas peças”, considera Yana Ross.

“Ele fala sobre a arte, o jovem escritor versus o velho escritor, o tradicional versus o novo teatro. Muitas pessoas disseram que isto não é Tchekhov, mas isto é tão Tchekhov. Penso que esta é a direcção que ele hoje seguiria”, complementa Halldóra Geirharðsdóttir, a actriz que interpreta Írena, a personagem que é também actriz, conceituada e no topo da carreira, e que sobre o filho apenas estende o desdém.

A construção dramatúrgica de Yana Ross contempla ainda a introdução de uma personagem asiática, com que escolheu traduzir o racismo que diz estar presente na sociedade nórdica: “De modo a ilustrar a desigualdade de classes e um certo racismo nos países nórdicos, muito próximo da sociedade islandesa, temos uma personagem que não existe na peça, ainda que seja mencionada. Nesta produção o Dr. Dóri viaja para a Ásia, volta transformado e traz consigo uma esposa asiática. Temos uma maravilhosa actriz tailandesa, que interpreta uma espécie de mulher-troféu. Podemos pressentir quão perdida fica a sociedade perante pessoas de outros grupos étnicos. Isto é muito Tchekhov, como encontrar esta aversão de classe”, considera a encenadora.

Para Yana Ross, a transversalidade de Anton Tchekhov define-se, afinal, pela invulgar capacidade de interpretar diferentes camadas da natureza humana. “É um verdadeiro artista. Penso que a palavra génio se aplica. Um génio é alguém que pode atravessar o tempo. A forma como ele viu a natureza humana é realmente incrível. Ele leu através das pessoas que observava, teria sido um brilhante psiquiatra”, conclui a criadora.