Centro de Design de Macau recebe mostra de designers de Taiwan

O Centro de Design de Macau (CDM) é amanhã palco da inauguração de uma exposição de design de Taiwan, numa iniciativa promovida por dois profissionais formosinos. Esta sexta-feira as instalações do organismo acolhem ainda uma sessão de esclarecimento sobre dois concursos de design internacionais, direccionados à população estudantil e abertos a todas as escolas do território.

O Centro de Design de Macau (CDM) vai acolher a mostra “Apex Lin, Pang Soong, Exposição dos 60 Anos de Arte & Design”, trazida ao território por Apex Lin, designer de Taiwan. A exposição vai permanecer patente ao público entre 26 de Maio e 25 de Junho. As instalações do organismo recebem ainda esta sexta-feira, às 15 horas, a apresentação de dois concursos direccionados aos estudantes de design, o Taiwan International Student Design Competition e o TEDA Cup International Youth Design Competition, para o qual estão convidadas todas as escolas locais.

A 60.ª edição da exposição “Apex Lin, Pang Soong Art & Design”, de Taiwan, chega a Macau pela mão de Apex Lin. O professor e designer é actualmente o director honorário da Associação de Indústria Cultural e Criativa de Taiwan, depois de ter desempenhado o cargo de vice-director da National Taiwan Normal University. O designer foi também jurado internacional dos Red Dot Awards Communication Design.

Apex Lin estará presente na inauguração em Macau de uma exposição que assinala o seu sexagésimo aniversário, cabendo-lhe a apresentação do certame, numa sessão de abertura que decorre esta sexta-feira no Centro de Design de Macau, pelas 15 horas. A mostra mantém-se no CDM, na Travessa da Fábrica, até ao dia 25 de Junho. A iniciativa é organizada pela Associação de Designers de Macau.

Ainda a 26 de Maio – e também às 15 horas – decorre nas instalações do organismo um ‘briefing’ sobre a edição de 2017 de dois concursos internacionais de design organizados na Ilha Formosa. São eles o Taiwan International Student Design Competition e o TEDA Cup International Youth Design Competition. A apresentação está aberta a todos os estudantes e escolas do território que pretendam participar.

O Taiwan International Student Design Competition é descrito no comunicado emitido pelo Centro de Design de Macau como “o maior concurso de design de estudantes em todo o mundo”: “Reunindo as obras de expressão de temas de design criativo, a fim de incentivar o intercâmbio de design criativo internacional para os alunos e para explorar e desenvolver a nova geração talentosa de design criativo”.

A edição de 2017 da competição tem como tema “Opportunity [Oportunidade]”, “Inspirado pela integração de recursos para criar valor face aos desafios e oportunidades limitadas”, explica a mesma nota. A competição integra quatro categorias distintas: design de produto, design visual, animação digital e marca especificada. O concurso distribui prémios no valor de 160 mil dólares americanos e as inscrições podem ser efectuadas entre 1 de Junho e 25 de Julho.

A sessão de apresentação incidirá ainda sobre a edição deste ano do TEDA CUP Youth Creative Design Competition. Também com o tema “Opportunity”, a competição está dividida em três categorias: design de produto, animação digital e design visual.

“Em comparação com as competições anteriores, o TEDA Cup 2017 foi promovido a ‘Global’, com prémios especiais de associações de designers associadas, tornando-se mais profissional e internacional”, pode ler-se na mesma nota.