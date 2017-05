Associação diz que Governo só sabe aumentar os preços de estacionamento

O presidente da Associação de Jogos Com Responsabilidade de Macau, Song Wai Kit, acusou o Governo de não fazer nada para construir uma rede avançada de estacionamento para veículos, com parques robotizados, e limitar-se a subir os preços de estacionamento. Song Wai Kit defendeu depois que quem acaba por sofrer as consequências são os cidadãos.

As declarações foram prestadas, de acordo com a emissora em língua chinesa da da Rádio Macau, durante um encontro promovido pela Associação dos Conterrâneos de Kong Mun para discutir o aumento do custo das tarifas dos parquímetros.