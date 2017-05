“All Blacks” vencem prémio Princesa das Astúrias

A selecção masculina de râguebi da Nova Zelândia – conhecida como os ‘All Blacks’ – foi distinguida ontem em Oviedo, no norte de Espanha, com o Prémio Princesa das Astúrias dos Desportos “por se ter convertido num ícone deste desporto no mundo”.

O júri do prémio considerou ainda que esta selecção se tornou uma referência “graças aos seus extraordinários êxitos desportivos conseguidos ao longo dos anos e por reflectir grandes valores como a solidariedade e o espírito desportivo”.

A equipa da Nova Zelândia é a selecção nacional com mais distinções da história do râguebi e o jurado também sublinhou “a altíssima percentagem de vitórias”, que a coloca entre as equipas com mais sucessos em todos os desportos.

Esta selecção é ainda considerada como “um exemplo de integração racial e cultural”, que contribuiu para a unidade entre os neozelandeses de diferentes origens, o que é simbolizado na ‘haka’ – dança ritual maori – que tem raízes e um património ancestral.

A Nova Zelândia compete anualmente com a Argentina, Austrália e África do Sul no campeonato conhecido por Torneio das Três Nações até à inclusão da selecção sul-americana em 2012.

Das 21 edições desse torneio, a Nova Zelândia ganhou 14 vezes, com estatísticas de jogo muito superiores às dos seus rivais.