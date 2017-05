Aeroporto de Macau abre concurso para operadora de base fixa

O Aeroporto Internacional de Macau (CAM) começou ontem a aceitar propostas para o fornecimento do serviços de operadora de base fixa, FBO na sigla inglesa. De acordo com o comunicado da Companhia do Aeroporto de Macau, o objectivo com este concurso passa por “melhorar o serviço e a qualidade geral do negócio da aviação, assim como criar uma experiência melhor para os clientes”.

Os interessados têm até 9 de Agosto pelas 17h00 para apresentas as propostas, sendo que a CAM vai organizar a 16 de Junho uma visita para os interessados poderem conhecer as instalações do Aeroporto e o local onde vão prestar os serviços.

Na avaliação da propostas vão ser tidas em conta a equipa administradora, perfil da empresa e experiência, além do plano de negócios e o montante cobrado pelo serviço.