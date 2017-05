A partir de hoje os condutores poderão aceder ao novo terminal marítimo da Taipa através da rotunda do Pac On. A via de ligação à estrutura foi concluída permitindo que os veículos circulem até ao piso das chegadas ou, através do viaduto de ligação, ao piso das partidas, localizado no primeiro andar. A partir de hoje entra também em funcionamento a área para veículos pesados localizada na zona lateral do novo Terminal.

