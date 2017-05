Nem os símios escapam: Um macaco sorve um gelado, procurando refrescar-se do calor em Karachi, Paquistão, ontem, 23 de Maio. Uma onda de calor intenso está a afectar todo o país, com temperaturas a subirem aos 47 graus Celsius em grande parte do território. EPA / SHAHZAIB AKBER

