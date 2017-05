Terry Branstad é o novo embaixador dos EUA em Pequim

O Senado norte-americano confirmou, anteontem, Terry Branstad como o próximo embaixador norte-americano na República Popular da China. A câmara alta confirmou a nomeação de Terry Branstad, com 82 votos a favor e 13 contra.

A escolha de Terry Branstad, de 70 anos, para a embaixada dos Estados Unido na China é tida como um bom sinal para as relações entre as duas potências mundiais, dado os laços de longa data do governador do estado norte-americano do Iowa com Pequim.

Durante a audiência de confirmação no cargo, no início do mês, Branstad garantiu que não hesitará em confrontar a China com uma série de questões, incluindo a questão dos direitos humanos do e comércio.

Terry Brandstad afirmou que pretende usar a relação de décadas com o Presidente chinês, Xi Jinping, para fazer avançar os interesses norte-americanos e internacionais.

Os dois homens conheceram-se em 1985 quando Xi, então um responsável provincial, liderou uma delegação comercial agrícola numa visita ao Iowa.