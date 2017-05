Reserva de Macau aumentou 3,04 mil milhões graças a operações na bolsa

O Governo obteve um lucro de 3,04 mil milhões de patacas através dos investimentos realizados em bolsa com os fundos da reserva financeira da RAEM, entre Janeiro e Março. Os dados foram revelados ontem num relatório publicado pela Autoridade Monetária de Macau.

“Os mercados bolsistas dos países desenvolvidos e emergentes caracterizaram-se, respectivamente, por uma subida gradual e por um crescimento muito notável”, pode ler-se sobre os resultados obtidos.

Considerando todos os investimentos do Governo, a rentabilidade no primeiro trimestre alcançou o valor de 4,39 mil milhões de patacas, o que representa um rentabilidade anual de cerca de 3,9 por cento. Assim, no final de Março as reservas financeira da RAEM fixavam-se nos 472,36 mil milhões de patacas.

Além dos ganhos com acções, a aposta na compra da dívida de outros países permitiu ganhos à reserva na ordem dos 1,31 mil milhões de patacas. Neste capítulo, a compra dos títulos de dívida dos Estados Unidos e do Reino Unido foram os que maior rentabilidade permitiram à RAEM.

Já os juros obtidos com depósitos nas diferentes instituições financeiras – um investimento que normalmente tem a si associado um risco mais pequeno – situaram-se nos 900 milhões de patacas.

As únicas perdas relacionadas com os investimentos registaram-se no sector das divisas, ou seja, nas operações com câmbios. Nesta área as perdas ficaram-se pelos 863,6 milhões de patacas. Apesar da valorização cambial, explica a AMCM, as perdas ficaram a dever-se a operações “hedging”, ou seja transacções que visam reduzir futuros riscos.

A maior parte dos activos da RAEM estão afectos a dólares norte-americanos, numa proporção de 56,3 por cento do total de investimentos. Os dólares de Hong Kong, com uma proporção de 28,5 por cento, são a segunda moeda mais significante.