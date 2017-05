Proprietários do Pearl Horizon entraram oficialmente na corrida ao hemiciclo

A União dos Promitentes-compradores do Pearl Horizon para Defesa dos Direitos submeteu, na tarde de ontem, um formulário com 500 assinaturas para a constituição de uma candidatura à Assembleia Legislativa. À frente da comissão está Kou Meng Pok, presidente da Associação de Proprietários do Pearl Horizon. O dirigente anunciou que o objectivo primordial é lutar pelos direitos dos envolvidos no caso do empreendimento.

Fotografia: Macau Post Daily;

Elisa Gao

Chama-se União dos Promitentes-compradores do Peal Horizon para Defesa dos Direitos e é o organismo através do qual os investidores que adquiriram fracções no malfadado empreendimento imobiliário se propõem concorrer a um lugar no hemiciclo do território. Um grupo de seis dirigentes formalizou ontem, no Edifício da Administração Pública, uma candidatura que pretende, antes de mais, lutar pelos direitos de quem comprou apartamentos no polémico complexo residencial do grupo Polytec.

Liderado por Kou Meng Pok, presidente da Associação de Proprietários do Pearl Horizon, o grupo submeteu, na tarde de ontem, no Centro de Informações sobre Assuntos Eleitorais, um formulário de candidatura assinado por 500 pessoas, na sua maioria proprietários das fracções. Em declarações aos jornalistas, Kou Meng Pok disse que não sobrou alternativa aos contestatários, se não marcar a posição dos lesados através da criação da comissão: “Somos forçados a tomar esta atitude porque nós adquirimos as fracções legalmente. Não conseguimos qualquer garantia por parte do Governo, nem tão pouco justiça social; nós esperámos por mais de um ano e não há outra forma de lidar com a situação a não ser tomar este caminho”, afirmou Kou Meng Pok, ao anunciar a intenção do grupo de apresentar uma candidatura às eleições para a Assembleia Legislativa marcadas para Setembro próximo, aos jornalistas.

O líder da comissão de candidatura garantiu que se o grupo de pessoas associadas ao caso Pearl Horizon entrar, de facto, no hemiciclo, vai envidar os maiores esforços para salvaguardar a ideia de justiça social: “Não vamos deixar que outros caiam em situações miseráveis com aconteceu aos compradores das fracções habitacionais do Pearl Horizon. Nós tencionamos proteger os direitos de propriedade privada e a protecção da justiça na sociedade é o nosso principal objectivo.”

Apesar de vários deputados terem manifestado o seu apoio à causa dos investidores que adquiriram fracções no empreendimento, Kou considera que a União dos Promitentes-compradores do Pearl Horizon para Defesa dos Direitos tem de lidar com este processo sozinha. “Eles são deputados não apenas pelo caso Pearl Horizon. Carregam responsabilidades de outros eleitores e, depois das eleições, talvez não tenham tempo para tratar das nossas questões. Portanto, marcamos a nossa posição desta forma e fazemos isto por nossa conta”, declarou o dirigente associativo.

Kou Meng Pok disse esperar que a criação da comissão de candidatura chegue aos mais de três milhares de proprietários de fracções do Pearl Horizon: “Se uma família tiver oito ou dez membros, podemos realmente conseguir muitos votos” e “se tiverem consciência, [o resultado] pode ser satisfatório”.

Porém, Kou afirmou que o grupo procura justiça e não votos: “Não temos outra forma a não ser dar este passo. Não somos aqueles que trabalham na política, somos compradores de uma fracção habitacional comprada dentro da lei.” O grupo vai envidar esforços para resolver a sua situação seja qual for o resultado, destacou ainda o presidente da comissão de candidatura.