PJ deteve suspeito de fraude com fichas de jogo

A Polícia Judiciária (PJ) prendeu um cidadãos da República Popular da China suspeito de, em conjunto com outros dois indivíduos, ter defraudado em 1,3 milhões de dólares de Hong Kong um apostador, também do Continente, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

De acordo com a PJ, o caso remonta a Dezembro do ano passado. A vítima encontrava-se a apostar numa sala VIP de um casino situado no ZAPE quando três homens o abordaram, dizendo que a lei de Macau não permitia que fossem colocados em cima da mesa de jogo fichas com valor superior a um milhão de dólares de Hong Kong.

A PJ deteve o indivíduo, que admitiu ter ajudado a vítima a depositar o dinheiro numa conta VIP pertence a terceiros, mas negou o crime. As autoridades continuam as investigações para determinar o paradeiros dos outros dois suspeitos.