Páscoa fez disparar número de visitantes em Abril

O facto da celebração da Páscoa ter decorrido em Abril este ano fez com que no mês passado o número de visitantes crescesse 11 por cento, em comparação com o período homólogo do ano ano passado. Assim, de acordo com os dados ontem divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, entraram no território 2,74 milhões de visitantes durante os 30 dias de Abril.

Por entre os 2,74 milhões, 1,44 milhões visitaram o território munidos de um visto individual de viagem e 1,30 milhões visitaram o território integrados em excursões organizadas, o que representa um crescimento face a Abril de 2016 de 17,7 por cento e 4,4 por cento, respectivamente. Em média, durante o mês de Abril, os visitantes permaneceram em Macau 1,2 dias, com os turistas a permanecerem 2,1 dias e os excursionistas apenas 0,2 dias.

Como tem sido a norma, a maior parte dos visitantes que assomaram ao território durante o mês de Abril é proveniente da República Popular da China: dos 2,74 milhões de pessoas que visitaram Macau, 1,77 milhões eram oriundas do Continente. Mesmo assim, face ao ano passado o número de visitantes cresceu 7,1 por cento. Para este número contribuiu um crescimento de 18,5 por cento do número de cidadãos da República Popular da China que entraram em Macau munidos com visto individual.

Numa altura em que são cada vez mais os cantores sul-coreanos que optam por gravar videoclips em Macau, o número de visitantes oriundos do país que procuram o território continua em expansão. Face a Abril do ano passado, houve um crescimento de 48,7 por cento, a nível dos visitantes provenientes da Coreia do Sul.

Apesar de alguns deputados e activistas de Hong Kong terem sido impedidos de entrar na RAEM, o fenómeno parece não prejudicar a imagem da RAEM junto dos residentes da antiga colónia britânica. No mês passado o número de visitantes de Hong Kong cresceu 25,3 por cento, para os 608 mil.

No que diz respeito ao balanço dos quatro primeiros meses do ano, o número dos que assomaram ao território cresceu 6,9 por cento em termos homólogos, para os 10,61 milhões. Deste número 5,37 milhões eram turistas e 5,24 milhões excursionistas.