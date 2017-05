Novo centro da Protecção Civil permite monitorização contínua e ininterrupta do território  

As obras do novo Centro de Operações de Protecção Civil foram concluídas no passado dia 15 de Abril e após quase um mês de testes e ensaios, as novas instalações foram ontem inauguradas. O novo Centro permite a conjugação num mesmo espaço, significativamente maior, das 27 organizações que fazem parte da estrutura da Protecção Civil. O funcionamento contínuo da estrutura é assegurado com o contributo de agentes dos Serviços de Alfândega, do Corpo de Polícia de Segurança Pública e do Corpo de Bombeiros.

Os Serviços de Protecção Civil do território estão, desde ontem, dotados de um novo centro de operações, localizado no edifício do Serviço de Migração do Corpo de Polícia de Segurança Pública, paredes meias com o novo Terminal do Pac On. As novas instalações vêm substituir a antiga base operacional, localizada na Direcção de Serviços das Forças de Segurança, no Quartel de S. Francisco e estarão em funcionamento durante 24 horas para assegurar a vigilância permanente e ininterrupta do território. O Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, presidiu à cerimónia de inauguração, após a qual abandonou de imediato o local.

As novas instalações têm uma área útil de 826 metros quadrados – dimensão que é sete vezes superior à do antigo centro – e estão dotadas de várias valências, das quais a principal é uma sala de operações dotada de um sistema de vigilância projectado em dezenas de ecrãs que ocupam por inteiro uma das alçadas do espaço. Os monitores reproduzem imagens de câmaras de videovigilância capturadas em diversos pontos de Macau, através das quais, por exemplo, é possível acompanhar os peões que atravessam as passadeiras localizadas no cruzamento entre a Avenida da Praia Grande e a Avenida Almeida Ribeiro.

O novo Centro de Operações está ainda dotado de duas salas de reuniões, uma destinada exclusivamente aos elementos da Protecção Civil e a outra equacionada para receber os membros do Governo. Ambas as divisões têm por finalidade discutir o método de actuação das entidades que fazem parte do sistema de Protecção Civil no caso do território se vir a confrontar com uma situação de calamidade.

Os locais de reunião são complementados com um gabinete do núcleo operacional, com o propósito de proceder à análise e tratamento das informações recebidas. A pensar nos turnos de oito horas e no funcionamento contínuo da nova base, as instalações estão também dotadas de uma sala multifuncional, destinada ao descanso dos funcionários.

O novo Centro de Inaugurações foi inaugurada antes do início da época de tufões de tufões. De acordo com os números ontem avançados pelos Serviços de Polícia Unitários, são esperadas este ano entre cinco a sete tempestades tropicais, algumas das quais poderão atingir o território com particular violência.

Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, salientou que as novas instalações da Protecção Civil estão dotadas de novos equipamentos de hardware e têm como objectivo “fortalecer a comunicação” entre as autoridades e a população do território. O governante acredita que o “melhoramento e aperfeiçoamento do mecanismo de cooperação” vai aumentar a eficácia de resposta em caso de calamidade.

A fim de testar a capacidade de reacção e a comunicação interdepartamental, à cerimónia de inauguração seguiu-se um simulacro de tufão, durante o qual foi dada resposta a 14 ocorrências, entre as quais um acidente de viação entre três veículos no tabuleiro inferior da Ponte de Sai Van. Ao local acorreram três membros da Polícia de Segurança Pública, os primeiros a chegar ao local, seguidos de elementos do Corpo de Bombeiros. Uma das vítimas, que seguia num dos veículos acidentados, foi rapidamente imobilizada e, após ter sido desencarcerada foi retirada inconsciente. Os Serviços de Polícia Unitários concluíram que o exercício, denominado “Antúrio”, foi concluído “com sucesso”.

CVN