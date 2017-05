Ng Kuok Cheong sugere alocação da reserva financeira para criação de Fundo de Desenvolvimento para a Habitação

Ng Kuok Cheong voltou a instar o Governo a dar bom uso à reserva financeira, utilizando-a para criar um Fundo de Desenvolvimento para a Habitação, em apoio à criação de habitação no curto, médio e longo prazo. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o deputado recordou, em interpelação escrita, que não houve desenvolvimentos visíveis em matéria de políticas de habitação depois de o Governo ter respondido, em 2013, que o Instituto de Habitação e a Direcção dos Serviços de Finanças iniciaram uma discussão preliminar sobre a forma como o eventual fundo poderia ser estabelecido e ainda sobre o modelo de financiamento do organismo que poderia vir a ser adoptado.

Segundo a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Ng Kuok Cheong pergunta ao Executivo se concorda com a utilização de parte da reserva financeira para a criação do Fundo de Desenvolvimento para a Habitação e para a construção de todo o tipo de habitação pública na zona dos Novos Aterros, com excepção da edificação de habitação económica.