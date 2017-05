Mestre no manuseamento do cobre expõe no Macau Art Garden

O Macau Art Garden, na Avenida Rodrigo Rodrigues, acolhe a partir do próximo dia 2 de Junho a segunda exposição individual de Tuzi Ng Lai Seong no território. A mostra “30 – Trabalhos de Gravura de Tuzi” reúne 34 obras que têm como elemento principal o cobre, material de eleição da artista. O resultado final das obras é alcançado através de técnicas de cobreagem, o método de gravação em placas de cobre.

A disposição da mostra remete para um álbum de recortes que oferece ao público a sensação de mergulhar no diário de Tuzi que, obra a obra, vai contando a sua história. A artista completou recentemente 30 anos e a idade empresta significado à exposição, ao integrar o nome do certame.

Natural de Macau e radicada em Pequim, Tuzi Ng Lai Seong concluiu recentemente o mestrado em Artes na Academia Central de Belas Artes da capital chinesa. Pequim, foi de resto, a primeira a receber as duas primeiras exposições a solo – “Wanderer” e “Tuzi & Lai” – da jovem artista, promovidas respectivamente em 2013 e em 2015. Macau acabou por ser a cidade escolhida para a terceira mostra individual, “Agora – Exposição Individual de Tuzi”, em 2016.

Um ano depois, Ng Lai Seong regressa à sua cidade natal com um conjunto de gravuras em chapa de cobre, nas quais se incluem “Natal” e “Céu Estrelado”. A obra alusiva à época natalícia evoca as tradicionais coroas de azevinho que são comuns na época, através da opção estética pelo uso das cores vermelha e verde. Em “Céu Estrelado”, Tuzi concebe uma janela desprovida de cor, através da qual, por entre a grelha, se vislumbram as supostas “estrelas” que, na realidade, não são mais do que manchas negras.

A mostra “30 – Trabalhos de Gravura de Tuzi” é inaugurada ao final da tarde do dia 2 de Junho no Macau Art Garden, a galeria da AFA Macau e poder ser vista até 25 de Junho, podendo ser visitada de terça-feira a domingo, entre o meio-dia e as 19h.