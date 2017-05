Macau participa no World Supermodel. Nome da modelo vencedora anunciado no sábado

Um desfile de modelos, a 233 metros de altitude em torno da “passerelle” aérea da Torre de Macau marcou ontem o início da 10.ª edição do concurso World Supermodel, que se realiza pela primeira vez no território em associação com o evento “International Fashion Week”. Annabelle Lin é a representante da RAEM. A modelo vencedora é anunciada sábado, numa cerimónia de gala com início às 20h, na Torre de Macau.

Texto de Cláudia Aranda

Fotografias de Eduardo Martins

Annabelle Lin (Lin Lam), de 21 anos, é a candidata de Macau no âmbito da 10ª edição do concurso World Supermodel, que se realiza pela primeira vez no território em associação com o evento International Fashion Week. A jovem estudante da Universidade de Macau caminhou ontem graciosa, sorridente e destemida em torno da “Passerelle Aérea” da Torre de Macau, a 233 metros de altitude. O calor abafado que se fazia sentir no interior envidraçado do miradouro panorâmico aparentemente não terá afectado o entusiasmo das 39 concorrentes provenientes de 26 regiões e países tão diversos como o Reino Unido, Cabo Verde, a Índia, a Noruega, a Ucrânia, a Namíbia, a Tanzânia ou a Papua Nova Guiné. As candidatas permaneceram firmes, seguindo atentas as instruções da coreógrafa do evento. A vencedora será anunciada na “Cerimónia de Coroação”, prevista para sábado, 27 de Maio, entre as 20h e as 22h. Hoje, amanhã e sexta-feira vão realizar-se desfiles de moda integrados na edição de 2017 da “International Fashion Week”: mais logo, entre as 19h30 e as 21h, a noite na Torre de Macau é dedicada aos designers locais. A gala de sexta-feira é destinada ao “Bridal Fashion Show”, com desfile de trajes de casamento da israelita Galia Lahav, modelos tradicionais da Mongólia, de Shilmel Zagvar, e da casa japonesa Takami Bridal. Annabelle Lin vai colaborar com a estilista de moda local, Nicole Tam.

O evento promovido pelo australiano Gavin Dooley, director e produtor executivo da World Supermodel Production (WSP), empresa baseada na Austrália, nada tem a ver com o “Supermodel of the World”, com prémios até 250 mil dólares norte-americanos em contratos com a agência nova iorquina Ford Models e no qual, a única portuguesa a conquistar o título foi a modelo Diana Pereira, em 1997.

Para Gavin Dooley, o WSP é “obviamente completamente diferente de qualquer outro concurso”: “Este evento foi desenhado como um ‘reality show’, mas é um ‘live show’”, explica. “Temos uma secção para adolescentes, outra para adultos, o desfile, um concurso de modelos, temos um sistema de eleição e de coroação idêntico ao concurso Miss Universo, também estamos associados à semana da moda, que oferece a oportunidade às candidatas de se mostrarem aos designers, exploramos oportunidades no cinema, consideramos muito as novas tecnologias”, disse o promotor. No território, os organizadores associaram-se à Torre de Macau, o que permitiu introduzir acção ao evento, com a realização de actividades como o skywalk ou saltos de bungee jumping, disse Dooley.

A ideia de organizar o evento no território surgiu porque “há um glamour à volta de Macau, há um entusiasmo à volta da cidade, algo completamente diferente, estivemos três anos em Fiji, alguns anos na Austrália, fomos à África do Sul, queríamos experimentar algo mais asiático”, disse. Dooley adiantou que espera poder trazer o evento de volta ao território ao longo dos próximos dois anos.

Vencedora vai entrar em produção cinematográfica

O World Supermodel Production concede um prémio monetário de cinco mil dólares australianos (à volta de 30 mil patacas), 12 meses de bolsa de estudos na escola para actores de Bobbie Shaw Chance, nos Estados Unidos da América, e a possibilidade de representar no filme “The Art of the Hustle”, que vai ser realizado pela produtora de televisão de Gregg Cannizzaro e Annette Alicanti, a Zingaro Entertainment. Gregg Cannizzaro é igualmente proprietário do canal de televisão norte-americana Go Indie TV – que transmite online e está acessível em 173 países, segundo Cannizzaro – e que é o canal parceiro do WSP já há três anos. Alicanti é a autora do argumento do filme, escrito em conjunto com Cannizzaro, um musical inspirado em “Saturday Night Fever”, o filme de 1977, que lançou John Travolta.

Os produtores explicaram ao PONTO FINAL que estão à procura de uma actriz chinesa, uma celebridade local, de Macau ou Hong Kong, que terá um papel no “The Art of the Hustle” – e uma oportunidade para se promover no sistema de Hollywood, sublinharam. Os produtores tencionam procurar lugares nos bairros antigos de Macau para as filmagens. A rodagem e o lançamento do filme deverão acontecer em 2018, disse Annette Alicanti.

As modelos a concurso chegaram a Macau depois de passarem por um processo de selecção nos seus respectivos territórios de origem. Esta é a primeira vez que Macau tem uma representante neste evento, disse ao PONTO FINAL Rosina Tang, da empresa de eventos Salon Multimedia Macau, que seleccionou a candidata. Annabelle Lin foi escolhida entre um grupo de menos de 20 modelos apresentados por agências estabelecidas em Macau, tendo a jovem se revelado a mais indicada mediante a avaliação curricular e a disponibilidade de tempo demonstrada para participar na semana da moda, acrescentou Rosina Tang.